Godfall: la Valorplate Vertigo si mostra in un nuovo trailer

Counterplay e Gearbox continuano a pubblicare sui canali social ufficiali una serie di brevi filmati a tema Godfall dedicati alle armi e alle armature che potremo utilizzare nell'esclusiva PC e PlayStation 5.

L'ultimo di questa serie di filmati è incentrato su una delle Valorplate, ovvero Vertigo. Questa particolare armatura fa in modo che i guerrieri presenti nel gioco somiglino a degli insetti, dal momento che vanta la presenza sulla schiena di grosse ali e di una testa che ricorda molto da vicino quella di una mosca. Purtroppo non sappiamo con esattezza quali saranno le caratteristiche che andranno a contraddistinguere questa Valorplate da tutte le altre, visto che il trailer pubblicato dal team di sviluppo si limita a mostrarci l'aspetto di Vertigo in ogni suo dettaglio ma non ci permette di vederla in azione. È molto probabile però che chi indosserà quest'armatura potrà effettuare degli attacchi in volo e magari scagliarsi con forza al suolo per colpire tutti i nemici presenti in un'area ristretta.

Aspettando di vedere Vertigo in movimento, vi ricordiamo che il gioco arriverà su PlayStation 5 al day one della console (19 novembre 2020) e su PC, solo su Epic Games Store, dal 12 novembre 2020. A proposito della versione PC, sulle nostre pagine trovare i requisiti di sistema di Godfall.