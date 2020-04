Godfall: un video con tutte le novità sul gameplay del gioco per PS5 e PC

Di recente sono state diffuse nuove informazioni sul gameplay di Godfall, action RPG in sviluppo per PlayStation 5 e PC. Un'occasione perfetta per fare il punto della situazione sul primo gioco annunciato per la console next-gen di Sony.

Quello che si è delineato fino ad oggi è il profilo di un gioco d'azione con forti componenti ruolistiche che prende ispirazione da colossi come Destiny, Monster Hunter: World e Dark Souls. Con modelli del genere, le aspettative non possono che crescere a dismisura. Gli stessi sviluppatori hanno descritto Godfall come un looter-slasher, una denominazione che tratteggia in prodotto intriso non solo di brutalità, ma anche di una forte componente di personalizzazione.

All'inizio dell'avventura verrà concessa ai giocatori la possibilità di scegliere fra differenti classi, ognuna caratterizzata da armatura e abilità uniche. Un meccanismo di progressione estremamente fluido, in ogni caso, scongiurerà un'eccessiva settorializzazione, lasciando ai giocatori ampia libertà di manovra nello sviluppo del proprio combattente virtuale.

C'è molto altro da scoprire su Godfall, come ad esempio la sua anima cooperativa. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a guardare il Video Speciale con le novità sul gameplay allegato in cima a questa notizia e a leggere l'anteprima di Godfall curata dal nostro Giuseppe Arace.