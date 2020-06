Gods & Monsters: la build apparsa su Stadia era vecchia, ora il gioco è totalmente diverso

Dalle colonne di Eurogamer.net, lo sviluppatore di Ubisoft Quebec Marc-Alexis Cote ha voluto fare chiarezza sull'insolita comparsa di Gods & Monsters su Google Stadia, spiegando che la quella build non è più rappresentativa dell'esperienza ludica offerta dall'action a mondo aperto.

L'autore della software house canadese esordisce affermando che "la nostra visione del gioco precedentemente noto come Gods & Monsters si è evoluta in modi sorprendenti, una cosa come per tutti quei giochi che vengono sviluppati per dare vita a nuovi mondi entusiasmanti. Questo filmato è tratto dalla nostra demo dell'E3 2019 che è stata mostrata ad alcuni giornalisti accorsi in fiera lo scorso giugno, perciò è vecchia di un anno. Molto è cambiato da allora in termini di caratteristiche, tono dell'avventura, comparto artistico e design dei personaggi, persino il nome del gioco. Siamo entusiasti del lavoro che stiamo svolgendo e non vediamo l'ora di mostrarvi finalmente il gioco alla fine di questa estate".

Alle parole di Cote sullo sviluppo sul titolo conosciuto, almeno fino ad oggi, come Gods & Monsters si aggiungono quelle di un portavoce di Google, il quale ricostruisce l'intera vicenda per spiegare che "purtroppo, giovedì mattina abbiamo erroneamente reso disponibile una demo dell'E3 2019 di Gods & Monsters sul negozio di Google Stadia, ed era una demo interna che non era destinata al pubblico. Un centinaio di giocatori sono stati in grado di accedervi per meno di 30 minuti. Ci scusiamo sinceramente con i nostri partner di Ubisoft per questo errore".