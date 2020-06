Gods & Monsters: una build per sviluppatori trapela su Google Stadia!

In base al leak riportato su ResetEra da un utente del noto forum videoludico, sulla piattaforma in game streaming di Google Stadia è apparsa per brevi istanti una demo per sviluppatori di Gods & Monsters.

A testimonianza della sua scoperta, il frequentatore del forum di ResetEra ha mostrato due immagini che ritrarrebbero questa build per sviluppatori. I due scatti proposti immortalano il protagonista immerso in uno scenario completamente ricoperto di stelle (ossia senza alcuna scena renderizzata oltre al fondale) e uno spezzone di gameplay che sembra ritrarre un Hub della mappa a mondo aperto.

A detta dell'utente di ResetEra, la demo a cui ha potuto accedere "involontariamente" da Stadia confermerebbe i forti rimandi ad Assassin's Creed Odyssey e a Zelda Breath of the Wild della nuova proprietà intellettuale di Ubisoft, con tanto di meccaniche di gameplay legate alla scalata di promontori e architetture varie ispirate alla mitologia dell'Antica Grecia. Trovate le immagini nel link che vi lasciamo in calce alla notizia.

In attesa di ricevere ulteriori riscontri sull'autenticità di questi scatti, vi rimandiamo al video di annuncio di Gods & Monsters ammirato nel corso della conferenza Ubisoft dell'E3 2019 dello scorso anno.