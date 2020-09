Gods & Monsters cambia nome, è ufficiale: ora si chiama Immortals Fenyx Rising

I fan più attenti se n'erano già accorti sbirciando nel database del Taiwan Digital Game Rating Committee, ente che si occupa di classificare i giochi in arrivo nel paese asiatico, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. Ubisoft ha cambiato il nome di Gods & Monsters in Immortals Fenyx Rising.

La casa francese lo ha svelato pochi minuti fa in occasione dell'annuncio della nuova puntata di Ubisoft Forward, che andrà in onda a partire dalle ore 20:00 di giovedì 10 settembre. La trasmissione prenderà il via con degli aggiornamenti su giochi come Brawlhalla, Ghost Recon Breakpoint, Roller Champions e For Honor, ma lo show vero e proprio comincerà alle 21:00 e avrà per protagonisti Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege e, appunto, Immortals Fenyx Rising, che tornerà a mostrarsi al grande pubblico. Sono previsti anche nuovi annunci.

È da tempo che non vediamo in azione l'ormai ex Gods & Monsters: il gioco è stato annunciato a giugno dello scorso anno nell'ambito della conferenza di Ubisoft all'E3 2019, con un'uscita inizialmente fissata per il 25 febbraio 2020. In quell'occasione Immortals Fenyx Rising ci è stato presentato come un gioco d'avventura a mondo aperto con tanti livelli di personalizzazione e un sistema di progressione basato sul miglioramento di equipaggiamenti e abilità. Nel frattempo, però, il titolo è sparito dalle scene ed è pure stato rimandato ad una data non precisata dell'anno fiscale 2020/2021. Ci rende felici sapere che Immortals Fenyx Rising si stia preparando per mostrarsi nuovamente in occasione dell'Ubisoft Forward del 10 settembre: l'impressione, visto e considerato il cambio del nome, è che in tutti questi mesi il progetto per PS4, Xbox One, PC, Switch e Stadia si sia evoluto radicalmente. Staremo a vedere.