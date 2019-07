Gods & Monsters: nuovi dettagli su gameplay e storia dello Zelda-like di Ubisoft

Dalle pagine del blog ufficiale di Ubisoft, gli autori di Gods & Monsters tornano a parlare del loro ambizioso progetto ispirato a Zelda Breath of the Wild e ad Assassin's Creed Odyssey rivelando tantissimi dettagli sul gameplay e sulla storia.

Grazie alle parole pronunciate dal direttore creativo Jonathan Dumont e dal produttore senior Marc-Alexis Côté, scopriamo ad esempio che il protagonista dell'avventura a mondo aperto si chiamerà Fenyx e vanterà tantissimi livelli di personalizzazione: oltre alla scelta del genere (maschio o femmina), gli utenti potranno modificarne l'aspetto e decidere le statistiche e i tratti caratteriali iniziali.

Sempre riguardo le dinamiche di gameplay, i due autori di Ubisoft Quebec spiegano che tutti gli elementi di equipaggiamento di Fenyx saranno potenziabili e customizzabili con un sistema che, presumibilmente, attingerà a piene mani dalle meccaniche di loot e dalla progressione ruolistica delle abilità degli eroi spartani di AC Odyssey.

Per quanto concerne la trama, gli sviluppatori della sussidiaria canadese di Ubi rivelano che sarà curata da Stéphanie-Anne Ruatta, lo stesso storico che ha contribuito alla stesura del plot narrativo di AC Odyssey: l'approccio allo storytelling sarà più leggero rispetto all'avventura vissuta da Kassandra e Alexios, con una trama liberamente ispirata ai racconti di Omero che illustrerà la lotta tra Fenyx e il crudele Typhon, un mostro che Zeus ha bandito dagli Inferi.

Non meno importanti sono poi le informazioni sul sistema di combattimento e sull'approccio open world di Gods & Monsters, che gli stessi Dumont e Côté definiscono come "basato sulle abilità": proprio come in The Legend of Zelda, quindi, le battaglie con i nemici più arcigni e l'esplorazione delle aree più avanzate della mappa potranno avvenire solo attraverso l'acquisizione e l'evoluzione di poteri, armi speciali, magie e abilità passive da ottenere combattendo con boss maggiori, ma anche superando le sfide offerte dai dungeon e dalle missioni secondarie.

Tutto ciò, ovviamente, non fa che alimentare la nostra curiosità sul progetto di Gods & Monsters, il cui lancio è già stato fissato al 25 febbraio del 2020 su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.