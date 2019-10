Gods & Monsters posticipato, il team: vogliamo 'creare un viaggio unico e epico'

Il primo trailer di Gods & Monsters è stato condiviso con il pubblico in occasione dell'E3 2019. Durante la fiera losangelina, Ubisoft aveva annunciato anche la data di uscita del gioco.

Inizialmente fissata per il 25 febbraio 2020, quest'ultima è stata recentemente oggetto di posticipo, con la nuova finestra di lancio collocata più genericamente nel prossimo anno fiscale. In seguito al diffondersi della notizia, il team di sviluppo di Gods & Monters ha voluto indirizzare un messaggio alla community videoludica.

"La nostra ambizione per Gods & Monsters è sempre stata quella di creare un viaggio unico ed epico durante il quale il giocatore possa esplorare un mondo bellissimo, in cui combattere pericolose creature mitologiche, usare poteri straordinari conferiti dalle divinità per salvare il mondo dalla più mortale creatura della mitologia greca.

Abbiamo preso la decisione di prenderci più tempo per rifinire il gioco così da poter offrire un'esperienza ancora più incredibile e memorabile su tutte le piattaforme.

Non possiamo ringraziare tutti a sufficienza per il vostro interesse in questo eccitante progetto. La vostra passione e coinvolgimento continua a spingerci a creare mondi meravigliosi e giochi unici.

Non vediamo l'ora di mostrarvi di più su Gods & Monsters".



Gods & Monsters non è stato l'unico gioco Ubisoft a veder modificata la propria data di pubblicazione. La software house, infatti, ha anche posticipato Watch Dogs Legion e Rainbow Six Quarantine.