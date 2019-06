Gods & Monsters è lo Zelda-like di Ubisoft: primo trailer dall'E3 2019

In chiusura della conferenza E3 2019, Ubisoft ha ufficialmente annunciato il suo tanto rumoreggiato Zelda-like, di cui avevamo già appreso l'esistenza grazie ad un'anticipazione del solito Jason Schreier di Kotaku.

Gods & Monsters è il nuovo gioco sviluppato da Ubisoft Quebec, già autori dell'acclamato Assassin's Creed Odyssey. Proprio come predetto dalle voci di corridoio, il titolo presenta una caratterizzazione estetica molto vicina a quella propria del franchise Nintendo, ed in particolar modo dell'ultimo capitolo della serie Breath of the Wild. Al momento è stato diffuso solo un breve teaser trailer che ci mostra per la prima volta le lussureggianti ambientazioni in cui potremo muoverci lungo il corso di questa epica avventura.

Gods & Monsters narra di "un eroe dimenticato partito per salvare gli dèi della Grecia. Salpa per un viaggio verso l'Isola dei Beati, che è stata conquistata da pericolose creature mitologiche. Dimostra il tuo leggendario eroismo sconfiggendo in un epico duello il loro capo Tifone, la creatura più spaventosa della mitologia greca.

Esplora un mondo fantastico e mozzafiato in cui ti attendono prove ardue, dungeon misteriosi e imprese eroiche. Il tuo viaggio sarà difficile e appagante quanto la meta finale. Sarai tu l'eroe di cui parlano le leggende?".

Al termine del trailer viene inoltre già svelata la data di lancio: Gods & Monsters uscirà il 25 febbraio 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.