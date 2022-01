Gods Unchained: cos'è e come funziona il gioco di carte con NFT

Dopo aver dato un'occhiata all'andamento degli NFT di Ubisoft Quartz, il progetto di token non fungibili per Ghost Recon Breakpoint, è giunto il momento di approfondire uno dei titoli "play-to-earn" più interessanti del momento.

In particolare, scopriamo Gods Unchained, uno dei progetti più promettenti dell'industria. Sviluppato da Immutable, si tratta di un gioco di carte collezionabili basato sulla tecnologia Blockchain. Le carte disponibili in-game sono tutte "mintate" con protocollo ImmutableX, ovvero dei token NFT ERC-721, e pertanto di proprietà dimostrabile e scambiabili come beni materiali unici, un po' come accade per i giochi fisici.

Di fatto, i giocatori sono chiamati a sbustare, collezionare e sfidarsi, ma allo stesso tempo avranno la possibilità di liberarsi di carte non necessarie o particolarmente rare. Questo modello più di altri estrinseca il concetto di gioco P2E, secondo cui giocare viaggia di pari passo con guadagnare.

Gods Unchained è un gioco free-to-play, simile a MTG o HeartStone. All'interno del gioco, il valore degli oggetti viene conferito attraverso il token GODS, una criptovaluta il cui valore al 1 gennaio 2022 è di 4,33 dollari, con una capitalizzazione di mercato di oltre 102 miliardi.

Le carte possono essere scambiate sul marketplace di ImmutableX mentre sul sito ufficiale del gioco, disponibile in calce, si può creare un account e scaricare il client di gioco. Per beneficiare di tutte le funzionalità sarà richiesto di associare un portafogli digitale, come ad esempio MetaMask, per garantire la massima sicurezza e proprietà degli asset.