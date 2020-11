Gods Will Fall: annunciato il nuovo action dark fantasy di Deep Silver

Deep Silver è lieta di annunciare Gods Will Fall, un nuovo gioco d'azione dark fantasy sviluppato da Clever Beans per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. La data d'uscita è fissata per il 29 gennaio 2021.

Gods Will Fall è descritto dai suoi creatori come un action dark fantasy incentrato su otto coraggiosi guerrieri celtici sopravvissuti alla distruzione del proprio esercito. Dopo essere scampati alla rovina, decidono di imbarcarsi in un'impresa davvero ardua: recidere la crudele morsa degli dei sull'umanità, che perdura da millenni. Propense alla crudeltà e alla sofferenza, le divinità chiedono di essere servite con cieca adorazione attraverso un giuramento di fedeltà imposto ad ogni uomo, donna e bambino. Chi non si sottomette alla volontà degli dei perisce di una morte lenta e spietata.

Ogni uomo e ogni donna in grado di impugnare una lama sarà chiamato ad unirsi al clan di otto sopravvissuti celtici, per insorgere ed affrontare le legioni di bestie orribili e servitori che dimorano in ciascuno dei regni infernali degli dei. Ogni decisione presa contribuirà a modellare la storia e ad influenzare il finale.

Gli otto guerrieri si distinguono per abilità, armi e oggetti unici, mentre il sistema di combattimento è descritto come facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Trovate un assaggio del gioco nel trailer dell'annuncio che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Gods Will Fall sarà lanciato il 29 gennaio 2021 su PS4, Xbox One, Switch, PC e Stadia. Al momento non sono previste delle edizioni specifiche per le console di prossima generazione, PS5 e Xbox Series X|S.