Gods Will Fall in azione: i Celti abbattono gli dèi nel nuovo gameplay trailer

L'annuncio di Gods Will Fall aveva portato con sé un primo assaggio di questo nuovo action ad ambientazione dark fantasy. Ora, ormai in prossimità della pubblicazione, la produzione si mostra in azione.

Deep Silver ha infatti pubblicato un interessante gameplay trailer di Gods Will Fall, che offre la possibilità di dare uno sguardo più approfondito alle dinamiche e all'estetica che caratterizzeranno il titolo. Parte di un'umanità sottomessa da migliaia di anni a crudeli divinità, otto guerrieri celtici imbracceranno le armi per fronteggiare le potenti creature. La missione condurrà il protagonista e i suoi compagni attraverso dieci regni infernali, per abbattere altrettanti dèi.

Il team di sviluppo descrive il sistema di combattimento di Gods Will Fall come "semplice da apprendere, ma difficile da padroneggiare", per un livello di sfida che sembra potersi confermare come soddisfacente. Nell'abbattere i nemici, i coraggiosi Celti vedranno evolversi le proprie abilità in battaglia, con ognuno di loro in grado di sfruttare oggetti, abilità e un tipo di arma unici. Per tutti i dettagli, trovate il nuovo gameplay trailer direttamente in apertura a questa news.

Gods Will Fall è parte del catalogo di nuove uscite di Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, con lancio fissato per il prossimo 29 gennaio 2021.