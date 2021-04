Godzilla Destruction: il Re dei Mostri semina da oggi il caos su iOS e Android

Toho Games ha pubblicato un altro dei suoi titoli mobile dedicati al temibile Godzilla. Il "Re dei Mostri" torna da oggi su dispositivi iOS e Android con il lancio ufficiale di Godzilla Destruction, precedentemente in soft launch in Australia e Canada.

Lo scopo alla base di questo nuovo titolo è molto semplice: farsi largo tra le strade di tutto il mondo servendosi di tutta la brutalità necessaria per distruggere gli insediamenti umani e radere al suolo le città che ci capiteranno a tiro. Grazie ai controlli touch, potremo sprigionare la potenza demoniaca di Godzilla tramite la semplice pressione di un dito, così da ridurre in cenere edifici colossali con sorprendente facilità. Potete farvi una prima idea della caotica esperienza offerta da Godzilla Destruction grazie al trailer di gameplay che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

L'uscita di questo gioco arriva insieme a un'ondata di altri nuovi prodotti spin-off da collegare al recente film Godzilla vs Kong uscito il mese scorso. Precedentemente, è stato pubblicato Run Godzilla, un gioco incentrato sulla crescita del Kaiju prima che diventi abbastanza grande per seminare il panico tra gli umani. È inoltre atteso a breve l'imminente Godzilla Battle Line, un titolo di strategia in tempo reale che vi permetterà di formare la vostra squadra di mostri per combatterne altri provenienti tutto il mondo.

L'ultimo titolo per console dedicato al leggendario Kaiju risale al 2015, quando fu pubblicato Godzilla per PlayStation 4, titolo capace di appagare la voglia di devastazione dei giocatori ma che non viene annoverato propriamente tra i più memorabili della scorsa generazione. Se siete curiosi di approfondire la questione, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Godzilla per PS4.