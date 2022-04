Godzilla e King Kong in arrivo su COD Warzone: spunta immagine nuova operazione

In seguito al primo teaser della Stagione 3 di COD Warzone e Vanguard i fan del Battle Royale di casa Activision/Raven Software hanno iniziato a maturare un certo hype per la possibile introduzione di Godzilla e King Kong. Ebbene, nuove immagini confermerebbero questo cameo “mostruoso”.

Grazie al noto account Twitter PlayStation Game Size abbiamo infatti una interessante tip relativa alla cosiddetta “Operazione Monarch”, di cui trovate sia in copertina, sia in calce alla notizia le immagini presumibilmente ufficiali. Come potete vedere, evidenti sono i due loghi del videogioco e di Godzilla vs Kong, film del 2021 firmato Warner Bros.

Al centro spiccano King Kong e Godzilla, i quali dominano sopra l’isola immersa in una coltre di nebbia e circondata da aerei in volo. Di conseguenza, è pressoché certo che l’evento vedrà i due mostri combattere tra loro distruggendo l’isola e interagendo con i giocatori in modi imprevedibili. Osservando nel dettaglio la didascalia superiore scopriamo, dunque, che questa nuova operazione arriverà l’11 maggio 2022 con l’aggiornamento 1.57, già aggiunto al database del PlayStation Network.

Al momento questo rimane ancora un leak che consigliamo di prendere con le pinze; tuttavia, la qualità dei contenuti trapelati e la notorietà della fonte ci fanno credere che la Stagione 3 di Call of Duty Warzone sia destinata a essere particolarmente epica.

Nel frattempo, anche Snoop Dogg è arrivato su COD Warzone e COD Vanguard.