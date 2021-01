Godzilla vs Kong: Bowser e Donkey Kong si affrontano nel mash-up di una fan Nintendo

Dalle colonne del suo profilo Twitter personale, l'artista digitale conosciuta come TunaFate1 ha tratto spunto dall'ultimo trailer del film Godzilla vs Kong per dare vita a uno splendido mash-up tra i mostri del nuovo kolossal cinematografico di Warner Bros. e i personaggi Nintendo di Bowser e Donkey Kong.

Il crossover tra il nuovo disaster movie di Warner e Legacy con l'universo videoludico di Super Mario viene immortalato da TunaFate1 in un'esilarante immagine che ritrae la scena in stile anime, reinscenando con il duo nintendiano formato da Bowser e Donkey Kong uno dei momenti più concitati dell'ultimo filmato di Godzilla vs Kong.

La scelta dei soggetti di questo mash-up risulta essere piuttosto calzante, specie in funzione del legame tra King Kong e Donkey Kong. Shigeru Miyamoto, infatti, non ha mai fatto segreto di essersi lasciato ispirare dal mostro creato da Edgar Wallace e Merian C. Cooper per realizzare il personaggio videoludico di Donkey Kong: nel 1984, il grande successo riscosso dall'originario gioco arcade spinse addirittura i vertici di MCA Universal a ricorrere alle vie legali contro Nintendo per plagio. In sede di giudizio, la casa di Kyoto riuscì però a vincere la causa dimostrando come la proprietà intellettuale sul personaggio di King Kong fosse oramai divenuta di pubblico dominio e, quindi, liberamente utilizzabile da altre aziende per scopi commerciali.

Per saperne di più sul nuovo film di Warner Bros., vi invitiamo a leggere il nostro speciale di Luca Ceccotti con l'analisi dell'ultimo trailer di Godzilla vs Kong.