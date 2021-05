Godzilla vs Kong: oggi alle 17:00 ne parliamo con VictorLaszlo88

Godzilla vs. Kong sarà visibile da oggi, 6 maggio, in tutta Italia tramite le piattaforme on demand, e per l'occasione noi di Everyeye ne parleremo in maniera più approfondita in una live in compagnia di Victorlazlo88, analizzando contenuti e particolarità dell'ultimo film di Adam Wingard e quarto capitolo del MonsterVerse.

Per l'occasione seguiteci dunque sui nostri canali social su Twitch e Youtube, dove potrete trovare anche tantissimi altri aggiornamenti sulle principali novità in termini di cinema, videogiochi e molto altro ancora. È disponibile anche la nostra recensione di Godzilla vs. Kong, dove lo descriviamo come "una miscellanea in senso ampio di concept, virtuosismi ed errori già insediati nel MonsterVerse da anni, solo in grado di emergere rispetto al passato del franchise per quanto riguarda la chiarezza e la direzione degli scontri, che già dal titolo sono fattore primario progetto".

Se nel Bel Paese la visione sarà possibile solo in formato digitale, negli Stati Uniti è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 31 marzo, segnando il miglior risultato al botteghino per un film uscito durante la pandemia di Covid-19, divenendo anche il film più visto di sempre sulla piattaforma HBO Max. Se volete approfondire ulteriormente, eccovi anche le nostre interviste al cast di Godzilla vs Kong.