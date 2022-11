Gof of War Ragnarok, bug nella missione 'Per Vanaheim': ecco come risolvere

La pubblicazione della patch 2.0.0.2 di God of War: Ragnarok non sembra aver risolto una problematica incontrata da diversi giocatori all'interno della missione "Per Vanaheim".

Dal lancio dell'avventura di Kratos e Atreus, diversi videogiocatori PS4 e PS5 hanno segnalato un problema che coinvolge la quest. Nello specifico, parte della community segnala l'impossibilità di procedere con il combattimento che vede il protagonista contrapporsi ad una sorta di drago. La creatura, infatti, resta immobile e non sembra essere possibile avviare la battaglia in alcun modo.

Dopo alcuni giorni di indagini da parte della community, sembra che l'insorgenza del bug sia legata all'uccisione prematura di un viaggiatore che appare oltre il punto di spawn. Ai giocatori che ancora devono raggiungere la quest "For Vanaheim", consigliamo dunque di concentrarsi sin da subito sul drago, onde evitare di incappare nello sgradito problema.

Per i giocatori di God of War: Ragnarok già colpiti dal bug, segnaliamo invece due vie alternative per provare a risolvere la situazione, in attesa di un fix di Santa Monica:

Ripartire da un salvataggio precedente : la soluzione più semplice;

: la soluzione più semplice; Sconfiggere il drago: nel caso in cui non disponiate di un salvataggio alternativo, potete ricorrere ad un approccio più complesso, ma che pare funzionare. Utilizzando delle lance, potete infatti colpire comunque il drago, sino a spingerlo oltre i confini previsti per il suo raggio di azione. Potete osservare tale soluzione in azione nel video disponibile in apertura a questa news;

In attesa di ulteriori patch correttive di God of War: Ragnarok , queste sembrano essere le uniche soluzioni possibili.