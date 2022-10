Gof of War Ragnarok dipinto da cinque artisti: Sony regala i wallpaper gratis

In attesa di poter incontrare Thor in God of War: Ragnarok, gli appassionati dell'epopea norrena di Kratos e Atreus possono prepararsi a tornare nel freddo nord, grazie ad una simpatica iniziativa promossa da Sony.

In vista del debutto del sequel del God of War del 2018, il colosso giapponese ha infatti coinvolto cinque artisti nella realizzazione di una galleria tematica. Dedicata all'importanza dei legami famigliari in God of War: Ragnarok, quest'ultima propone altrettante opere, che i giocatori possono ora scaricare in maniera completamente gratuita.



Di seguito, potete trovare tutti i dettagli sulle cinque illustrazioni parte dell'iniziativa a tema God of War: Ragnarok:

Qual è il vostro ritratto di famiglia preferito?