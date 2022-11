Gof of War Ragnarok festeggia il lancio a San Siro: lo spettacolo Sony allo stadio

Mentre i team interni dei PlayStation Studios festeggiano il lancio del gioco con spettacolari artwork dedicati a God of War: Ragnarok e alle altre IP PlayStation, la divisione italiana di Sony ha organizzato un suggestivo evento celebrativo.

Per l'occasione, l'epopea norrena di Kratos e Atreus ha infatti invaso la nostra penisola, approdando direttamente a Milano, nientemeno che sul campo dello stadio di San Siro. L'evento ha visto protagonista una speciale proiezione a tema God of War: Ragnarok. Con uno spettacolo a base di luci e musica epica, l'apocalissi norrena ha celebrato sia la nuova opera di Santa Monica Studio sia la community di appassionati che non vedono l'ora di poter muovere i primi passi all'interno di God of War: Ragnarok.



L'evento è stato immortalato dal team di PlayStation Italia, ma anche da DAZN, che ha provveduto a riproporre lo spettacolo direttamente sul proprio account Instagram ufficiale. Lo show a tema God of War: Ragnarok ha infatti trovato spazio in occasione del match calcistico che ha visto contrapporsi sul campo Inter e Bologna. Direttamente in calce a questa news, potete dunque visionare una ripresa dei festeggiamenti organizzati da Sony presso lo stadio San Siro di Milano. Cosa ve ne pare?



In vista del lancio su PS4 e PS5, ve lo ricordiamo, trovate sulle pagine di Everyeye la recensione di God of War: Ragnarok del nostro Alessandro Bruni.