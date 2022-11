Gof of War Ragnarok festeggia il lancio a San Siro, spettacolo allo stadio

DAZN e Sony Interactive Entertainment Italia celebrano il lancio di God of War Ragnarok con una speciale attività messa in atti sul campo di San Siro in occasione della partita di Serie A TIM tra Inter e Bologna.

Lo stadio San Siro è diventato un mosaico digitale realizzato con il supporto della community italiana PlayStation e grazie alla collaborazione con l'Inter. Grazie alla tecnologia di video mapping i tifosi hanno assistito prima al "congelamento" del manto erboso, il quale poi si è gradualmente "sgretolato" rivelando un gigantesco mosaico digitale raffigurante Kratos e Atreus. L'immagine ritraente "padre e figlio" se osservata nel dettaglio celava migliaia di scatti della community PlayStation, i quali hanno animato con il proprio vissuto e le proprie peculiarità la composizione.



L’attività ha rappresentato il culmine del progetto #FaceTheRagnarök di Sony Interactive Entertainment Italia in cui le storie il vissuto e le unicità di tutti i giocatori sono stati il cuore pulsante del racconto. Un’atmosfera unica e suggestiva che è continuata anche su DAZN con la trasmissione dell’attivazione speciale a San Siro all’interno di Zona Serie A TIM e attraverso un video realizzato con un mash-up di immagini del videogioco e immagini di alcuni club Serie A TIM.