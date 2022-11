Gof of War Ragnarok è medaglia d'argento: secondo miglior gioco dell'anno per i recensori

Con l'eccellente accoglienza di critica riscossa da God of War: Ragnarok, l'esclusiva PS4 e PS5 si aggiudica il titolo di secondo miglior nuovo gioco del 2022.

Escludendo porting e riedizioni di titoli del passato, come la versione PC di God of War o il recente ritorno di Persona 5 Royal su molteplici hardware, la seconda epopea norrena di Kratos e Atreus si aggiudica infatti la medaglia d'argento nella Top 10 dei migliori Metascore conquistati su Metacritic nell'intero anno.



A precedere God of War: Ragnarok sul podio è solamente Elden Ring, l'acclamata nuova avventura targata FromSoftware, che si attesta salda in vetta grazie agli eccellenti giudizi ottenuti nelle recensioni dall'Action RPG. Medaglia di bronzo invece per Neon White, l'ottimo Indie edito da Annapurna Interactive.

Di seguito, vi riportiamo la classifica Metacritic legata ai nuovi giochi usciti nel corso del 2022:

Elden Ring: Metascore di 96/100; Gof of War: Ragnarok: Metascore di 94/100; Neon White: Metascore di 90/100; Norco: Metascore di 89/100; Xenoblade Chronicles 3: Metascore di 89/100; Deathloop: Metascore di 89/100; I Was A Teenager Exocolonist: Metascore di 89/100; Immortality: Metascore di 88/100; AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative: Metascore di 88/100; Tunic: Metascore di 88/100;

Segnaliamo inoltre gli ottimi risultati ottenuti dal DLC Cuphead: Delicious Last Course, che si qualificherebbe in terza posizione con un Metascore di 92/100.