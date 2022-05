Gof of War Ragnarok, è il momento! L'esclusiva Sony classificata in Corea

A sorpresa, il team di Santa Monica Studio ha di recente aperto una ricca e interessante parentesi su quelle che saranno le opzioni di accessibilità di God of War: Ragnarok.

Dalla software house, non è però ancora giunta la conferma definitiva su quella che sarà la data di lancio del titolo, che resta comunque atteso per il 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. L'annuncio, tuttavia, sembra ora essere finalmente vicino. A suggerirlo, è l'avvistamento di una prima classificazione di Gof of War: Ragnarok.

In Corea del Sud, infatti, l'ente deputato alla valutazione dei contenuti videoludici ha incluso God of War: Ragnarok all'interno del suo database. Il processo di classificazione è stato avviato, ovviamente, sotto richiesta di Sony e ha confermato la prevedibile non appropriatezza del titolo per un pubblico di giovanissimi. Ma perché tale avvistamento risulta interessante? È molto semplice: il rating di un videogioco viene infatti attribuito solamente quando quest'ultimo è ormai pressoché pronto al debutto.



A questo punto, prende quota la possibilità di un annuncio della data di uscita di God of War: Ragnarok in concomitanza con il periodo E3, con o senza un PlayStation State of Play dedicato. Nel frattempo, segnaliamo che è stato da poco confermato l'avvio dei lavori su di una serie TV Amazon Prime dedicata proprio a God of War.