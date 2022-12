Gof of War Ragnarok, problemi con Ormstunga? Ecco un trucco!

Tra Boss Fight di God of War: Ragnarok concluse in 26 secondi e altri traguardi, la community impegnata nel titolo di Santa Monica Studio si sta facendo valere.

Tra esperimenti e indagini in-game, non mancano all'appello nuove e interessanti scoperte, che mettono in luce anche alcune bizzarre strategie di combattimento. Sulle pagine di Reddit, ad esempio, ha di recente attirato l'attenzione la segnalazione condivida dal videogiocatore MrWosabi. Quest'ultimo ha infatti trovato un'interessante soluzione per avere la meglio su uno degli avversari più impegnativi e fastidiosi di God of War: Ragnarok: l'Ormstunga.

La creatura è in grado di mettere notevolmente alla prova anche il possente fisico di Kratos, che tuttavia può fare ricorso all'ingegno laddove manca la forza bruta. Come potete verificare in calce a questa news (ovviamente, se non desiderate anticipazioni sullo scontro e non avete ancora completato il gioco, non visionate il video), il già citato MrWosabi ha infatti scoperto una interessante debolezza nell'avversario. Fronteggiandolo con la lancia, Kratos può fare in modo di stordire il nemico, condannando l'Ormstunga a non potersi levare da terra. Colpo dopo colpo, la lancia di Kratos porterà dunque automaticamente il giocatore alla vittoria!



In effetti, adottare armi diverse in God of War: Ragnarok rappresenta una strategia di gioco importante, che cela in sé molteplici possibilità in termini di gameplay.