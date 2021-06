GOG: 4 classici EA lasceranno il catalogo, comprateli finché siete in tempo

Per motivi sconosciuti, Electronic Arts ha chiesto la rimozione di quattro dei suoi grandi classici degli anni '90 dal catalogo di GOG.com, marketplace specializzato nella vendita di videogiochi privi di DRM.

A partire dalle ore 15:00 di lunedì 28 giugno non sarà più possibile acquistare da GOG Ultima Underworld 1+2, Syndicate Wars e Syndicate Plus. Anche se le motivazioni di questa scelta non sono state chiarite, è stato specificato che la decisione è stata presa del publisher e che tutti coloro che li hanno già acquistati continueranno a vederli nella propria libreria anche dopo la rimozione. Ci teniamo inoltre a far notare che tutti e tre i prodotti si trovano attualmente in sconto al prezzo di 1,29 euro l'uno nell'ambito dei Saldi Estivi di GOG. Quindi, se lo volete, avete ancora un paio di giorni di tempo per acquistare le versioni DRM-free prima che scompaiano dal marketplace. Per dovere di completezza, segnaliamo che Ultima 1 e Ultima 2 sono anche in vendita separatamente al prezzo di 4,99 euro l'uno su EA Origin.

Ultima Underworld: The Stygian Abyss e Ultima Underworld 2: Labyrinth of Worlds launched sono stati lanciati, rispettivamente, nel 1992 e nel 1993. Il primo è stato diretto da Richard Garrott e prodotto da Warren Spector, mentre il secondo è stato diretto da Spector e prodotto da Paul Neurath. Syndicate è invece opera dei ragazzi di Bullfrog Productions guidati da Peter Molyneux, e ha visto la luce nel 1993, seguito poi da un'espansione, inclusa nella versione Plus venduta da GOG. Syndicate Wars è invece arrivato nel 1996.