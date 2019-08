GOG abbraccerà la politica delle esclusive dell'Epic Store? Ecco la risposta di CD Projekt

Nel corso della Gamescom, i dirigenti di CD Projekt hanno discusso con i colleghi di PC Gamer dell'aggressiva strategia delle esclusive adottata da Epic Games per il suo Store e, quindi, sulla possibilità o meno di abbracciare una simile politica anche per il proprio negozio digitale su PC, l'apprezzato GOG.

Il responsabile delle comunicazioni globali dell'azienda polacca, Marcin Traczyk, ha affrontato la spinosa questione delle esclusive dell'Epic Store partendo dal passo indietro compiuto dagli stessi vertici di CD Projekt lanciando su Steam Thronebreaker: The Witcher Tales dopo una breve parentesi come esclusiva GOG.

Stando a quanto riferito da Traczyk, infatti, "questa cosa ci ha dimostrato che la politica delle esclusive forse non funziona per noi, perché non vogliamo limitare il numero di persone che possono accedere al gioco. Se riusciamo a comunicare chiaramente ai nostri utenti i vantaggi offerti da GOG, allora potremmo convincerli a ottenere il gioco sulla nostra piattaforma e non su quella di altri".

Le parole di Marcin Traczyk, quindi, allontanano per il momento lo "spettro" della contrapposizione tra GOG ed Epic Store, e tra queste due e Steam, sul tema delle esclusive. Il principale videogioco in sviluppo presso CD Projekt, Cyberpunk 2077, non sarà un'esclusiva Epic Games Store ma verrà lanciato su GOG.com e Steam sin dal giorno di lancio, che ricordiamo essere previsto per il 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.