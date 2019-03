Su GOG arrivano Warcraft: Orcs and Humans e Warcraft 2

Dopo l'approdo di Diablo su GOG, sulla piattaforma arrivano altri due titoli storici, di una delle saghe più famose in generale della storia dei videogame. Si tratta di Warcraft: Orcs & Humans e Warcraft II Battle.net Edition, che sono già disponibili per il download digitale dal sito.

I due titoli sono acquistabili sia digitalmente che in bundle: il primo episodio costa 5.29 euro, il secondo 8.89 euro, mentre entrambi sono invece disponibili al prezzo di 13.29 euro.

Il primo, si legge, è esattamente come quello originale del 1994, aggiornato ovviamente per girare sui sistemi più moderni, mentre Warcraft II è disponibile in due versioni accessibili dal launcher: la prima "presenta l'esperienza autentica e un multiplayer perfettamente funzionante con i servizi online di Battle.net".

La seconda è invece una versione aggiornata con diversi cambiamenti pensati per le macchine più moderne, come il supporto all'alta risoluzione e l'upscaling.

L'annuncio arriva poco dopo che Activision aveva confemato di voler investire di più proprio in franchise come Diablo e Warcraft.

Si tratta di due titoli ancora oggi amatissimi. Warcraft: Orcs & Humans ha dato il via alla saga e il secondo lo ha migliorato in ogni suo aspetto. Da non sottovalutare inoltre il fatto che siano venduti in un'edizione integrale che comprende dunque tutte le espansioni. Un buon modo per rispolverare due grandi classici, o giocarli per la prima volta, qualora non gli aveste mai dato una chance.

Ne approfitterete?