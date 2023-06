GOG: un'avventura dark strategica in 2D si aggiunge all'elenco dei giochi gratis

Dopo un mese di maggio rovente per la piattaforma ideata da CD Project Red a causa delle offerte su GOG con Metal Gear Solid e tanti giochi a meno di 1 euro, è tempo di continuare a festeggiare l'arrivo di un'estate videoludicamente ricca di contenuti con un nuovo gioco gratis per tutti rilasciato nel 2018.

Come segnalato dalle pagine dello stesso launcher, che nelle ultime settimane ha dato il via ai saldi Neon Dreams su GOG con giochi a meno di 5 euro e non solo, Beholder 2 può essere scaricato dai giocatori senza alcun costo aggiuntivo, facendo sì che il titolo sviluppato da Warm Lamp Games e pubblicato da Alawar Premium il 5 dicembre 2018 entri a far parte definitivamente della propria libreria.

"Siete uno stagista presso il ministero centrale di uno stato totalitario con tutta la carriera davanti a voi. Fatevi strada tramando contro i dipendenti, spiando il vostro capo e completando le pratiche. Oppure mettetevi contro lo Stato e denunciate la corruzione. La scelta è vostra". Le premesse più che interessanti del gioco attireranno di certo gli amanti delle produzioni 2D incentrate sul comparto narrativo e, come in questo caso, sulla strategia correlata ad intrighi politico-distopici.

"Anche se sei in fondo alla scala della carriera, questo è più di quanto molti dei tuoi colleghi potranno mai ottenere. Hai deciso conta diventerai? Diventerai un ufficiale diligente e responsabile, decorato dal Saggio Capo in persona?". Fateci sapere se siete interessati a Beholder 2 e se riscatterete il gioco prima che termini la promozione che permette di inserirlo nella propria libreria digitale in modo totalmente gratuito.