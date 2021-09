GOG: Blood Omen Legacy of Kain arriva nel catalogo 25 anni dopo il debutto

A 25 anni di distanza dal suo esordio sulla prima PlayStation, Blood Omen Legacy of Kain fa il suo ritorno su PC, precisamente all'interno del vasto catalogo di GOG. Si tratta quindi di una grande occasione per riscoprire il classico realizzato all'epoca da Silicon Knights e prodotto da Crystal Dynamics.

Blood Omen vede come protagonista Kain, un cavaliere ucciso molto tempo prima e resuscitato come vampiro, alla ricerca dei suoi assassini attraverso le terre di Nosgoth. Il gioco è un action/adventure con visuale dall'alto che mescola combattimenti, rompicapi ed esplorazione di dungeon dando vita a un'esperienza coinvolgente e di grande atmosfera. L'arrivo su GOG farà sicuramente gola agli amanti del retrogaming curiosi di scoprire le origini di una serie mai dimenticata dagli appassionati.

Blood Omen diede il via alla serie di culto Legacy of Kain, divenuta celebre soprattutto con il primo Soul Reaver e proseguita con Soul Reaver 2, Blood Omen 2 e Legacy of Kain Defiance. Con quest'ultimo si è interrotto il filone principale del brand, ad oggi mai più ripreso e senza che nulla lasci intendere un possibile ritorno del franchise per mano di Square-Enix, che ne detiene oggi i diritti. L'ultima produzione legata a Legacy of Kain è stata Nosgoth, titolo tutto incentrato sul multiplayer ma mai ufficialmente distribuito a parte una Open Beta nel 2015. Nel corso del 2021 si sono diffusi rumor sull'annuncio di Legacy Of Kain Soul Reaver Remaster, finora mai divenuti realtà. La prima avventura di Raziel viene comunque ancora oggi considerata tra i giochi più belli della prima PlayStation.