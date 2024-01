GOG.com lancia i Saldi del Nuovo Anno: c'è Mordheim gratis su PC, sbrigatevi a riscattarlo

Dopo aver regalato una toccante avventura narrativa su GOG.com a Natale, i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt accompagnano la partenza dei Saldi del Nuovo Anno con un profondo e complesso strategico riscattabile gratis su PC.

Il gioco scelto dal team di GOG.com per promuovere l'inizio della prima tornata di saldi del 2024 è Mordheim City of the Damned, lo strategico di Rogue Factor e Focus Entertainment ambientato nell'universo a tinte dark fantasy dell'omonimo board game targato Games Workshop. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay, sulla trama e sui contenuti di questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Mordheim City of the Damned.

Il termine ultimo per riscattare una copia PC di Mordheim è fissato per il pomeriggio di domenica 28 gennaio: come di consueto, per poter aderire all'iniziativa vi basta accedere al portale di GOG.com utilizzando le credenziali del vostro account e cliccare sul tasto 'Go to Giveaway' presente sulla pagina dello strategico di Rogue Factor.

Dalla scheda di GOG.com dedicata ai Saldi del Nuovo Anno, invece, potete accedere a tutte le promozioni che coinvolgono gli oltre 4.500 videogiochi e DLC in offerta, con sconti fino al 90% sul prezzo di listino abituale.