GOG.com regala Obduction e lancia i Saldi Estivi su PC, Mac OS e Linux

I curatori di GOG.com approfittano della spasmodica attesa degli appassionati di videogiochi per l'apertura dell'E3 2019 aprendo ufficialmente la stagione dei Saldi Estivi con un magnifico regalo per tutti gli amanti delle avventure in soggettiva.

Da qui alle ore 15:00 di sabato 1 giugno sarà infatti possibile scaricare gratuitamente Obduction, la nuova proprietà intellettuale creata da Cyan Worlds e da Rand Miller grazie agli oltre 1,3 milioni di dollari raccolti tra i baker di Kickstarter.

Obduction fa da apripista per una nuova tornata di sconti che interesserà quasi tutti i titoli del catalogo digitale di GOG.com, con sconti dal 10% al 90% che coinvolgeranno capolavori come BioShock Infinite, The Witcher 3 Wild Hunt, Ori and the Blind Forest e Hollow Knight. In calce all'articolo trovate il link da cui potete scorrere la lista completa degli oltre 2000 giochi per PC, Mac OS e Linux, tutti rigorosamente senza DRM, che saranno proposti in saldo durante questa promozione che si concluderà il prossimo 17 giugno.

Quanto all'offerta su Obduction, per poter aderire all'iniziativa e ottenere una copia gratuita dell'avventura realizzata dal papà di MYST, basta iscriversi alla newsletter dello store online e seguire le indicazioni fornite dalla pagina ufficiale di Obduction su GOG.com. Una volta compiuti questi passaggi e ricevuta sulla casella di posta elettronica indicata l'email con il codice per riscattare la copia di Obduction, il titolo in questione potrà essere scaricato in qualsiasi momento e, ciò che più conta, sarà vostro per sempre.