GOG Connect, che fine ha fatto il servizio? Sembrerebbe essere stato eliminato

Mentre CD Project Red festeggia la vittoria dell'atto d'amore di Cyberpunk 2077 su Steam, alcuni utenti della piattaforma proprietaria del team polacco continuavano ad attendere con trepidante attesa il ritorno del servizio offerto da GOG Conncet, il quale permetteva di importare alcuni giochi della propria libreria Steam sullo stesso GOG.

Tuttavia, nelle ultime ore sono arrivate alcune informazioni che, sfortunatamente, non faranno la felicità dei fan: sembrerebbe, infatti, che GOG abbia eliminato definitivamente il servizio di GOG Connect. Il tutto, però, non sarebbe avvenuto alla luce del sole, in seguito alla mancanza di alcuna comunicazione ufficiale e preventiva circa l'abbandono definitivo dell'offerta messa a disposizione da GOG Connect.

Infatti, l'URL che dapprima permetteva di accedere alle funzionalità ideate per poter importare alcuni dei propri titoli Steam su GOG non reindirizza al suddetto servizio. Dunque, almeno per il momento, sembrerebbe che si tratti di un'eliminazione definitiva. Ciò lo si evince anche dalle parole di un portavoce di GOG, il quale ha affermato di poter confermare che GOG Connect non è più supportato e che è stato rimosso dalla pagina.

Il tutto sarebbe stato confermato anche da alcune segnalazioni apparse in rete: alcuni utenti hanno affermato di aver notato i suddetti problemi al reindirizzamento a GOG Connect da diverso tempo, anche se si tratta di una problematica riscontrata solo recentemente. Dunque, all'orizzonte non vi sarebbero notizie positive per gli utenti di GOG Connect.

Tuttavia, le attuali problematiche relative al servizio non hanno in alcun modo inficiato sulle funzionalità del servizio di GOG Galaxy, il quale differisce da GOG Connect ma permette di raggruppare le proprie librerie presenti sulle varie piattaforme in un'unica applicazione. Intanto, sul fronte produttivo, CD Project Red ha in serbo tante sorprese per i giocatori, a partire dal remake del primo The Witcher in Unreal Engine 5 e non solo.