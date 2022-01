GOG: Cyberpunk 2077 e Biomutant tra i nuovi giochi in offerta

Nel corso della serata è stato ufficialmente dato il via ad una nuova ondata di sconti su GOG (Goog Old Games), il popolare store digitale che permette di acquistare prodotti privi di DRM.

I nuovi sconti sono molto interessanti, dal momento che coinvolgono una gran quantità di giochi e contenuti aggiuntivi. Vi proponiamo di seguito una piccola parte dei prodotti che si possono acquistare a prezzo scontato per un periodo di tempo limitato:

Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition a 49,49 euro

Elex 2 (pre-order) a 44,99 euro

Mount & Blade 2 Bannerlord (Early Access) a 44,99 euro

Psychonauts 2 a 35,99 euro

Sherlock Holmes Chapter One a 35,99 euro

Ruined King: A League of Legends Story Deluxe Edition a 31,99 euro

Biomutant a 29,99 euro

Cyberpunk 2077 a 29,99 euro

Warhammer 40.000 Battlesector a 27,19 euro

Chernobylite a 23,99 euro

Metro Franchise Bundle a 19,79 euro

The Outer Worlds a 19,79 euro

Ziggurat 2 a 19,79 euro

Death Trash (Early Access) a 17,99 euro

Serious Sam Siberian Mayhem (pre-order) a 17,99 euro

Come potete notare, tra i tanti prodotti in sconto troviamo anche Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, il famoso titolo CDPR in vendita in svariate edizioni, inclusa quelle contenente tutte le espansioni a pagamento.

Vi ricordiamo che proprio qualche mese fa CD Projekt RED, azienda responsabile del negozio, ha dichiarato che GOG è attualmente in perdita e ha pertanto preso la decisione di ristrutturare il lo store DRM Free.