Ecco GOG Galaxy 2.0, la rinnovata app dello store di CD Projekt

GOG.com è un marketplace divenuto particolarmente apprezzato tra la community PC per includere al suo interno solo ed esclusivamente videogiochi privi di DRM. CD Projekt, detentori dello store, hanno annunciato l'arrivo di GOG Galaxy 2.0, la rinnovata app della piattaforma di distribuzione digitale.

Testato in anteprima dai colleghi di Gamespot, GOG Galaxy 2.0 non si presenta solo come una rivisitazione puramente estetica dell'app, ma anche come un restauro a livello funzionale e strutturale. Con il lancio di questa nuova versione, infatti, la compagnia polacca ha intenzione di portare "tutti gli amici e i giochi in un solo posto".

Questo potrà essere reso possibile grazie al fatto che GOG Galaxy 2.0 accoglierà al suo interno anche i giochi e i profili appartenenti al mondo console e alle altre piattaforme PC: ciò significa che gli utenti Steam, PlayStation e Xbox potranno convergere tutti all'interno dello store di CD Projekt. Facendo un esempio pratico, CD Projekt ha mostrato come la scheda di God of War per PlayStation 4 possa essere inserita all'interno di GOG, con tanto di informazioni generali sul prodotto e dettagli legati all'account del possessore del gioco, inclusi i trofei personali ottenuti sulla console Sony (naturalmente questo non significa che God of War possa essere lanciato tramite GOG). In questo contesto, gli utenti potranno altresì riunire in un solo posto tutti i propri amici e connettersi con loro tramite la chat e i servizi della piattaforma. Durante la presentazione è comunque stato chiarito che ogni utente potrà decidere di ritrarre le proprie informazioni dai server e renderli privati, per esigenze di privacy personali. Chiunque voglia provare le novità appena descritte, può iscriversi alla Beta di GOG Galaxy 2.0.

Quando interrogati da Gamespot sull'aspetto marketing, CD Projekt ha semplicemente spiegato che, tramite l'aggiunta di queste feature, spera di invogliare l'utenza ad acquistare maggiormente sulla sua piattaforma, e non spingerà in maniere più invasive ad usufruire dei suoi servizi.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che i grandi classici Maui Mallard e Disney's Hercules sono recentemente approdati su GOG.com.