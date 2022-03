GOG Games Festival: tanti sconti e demo gratis da scaricare

CD Projekt lancia il GOG Games Festival Spring Edition per celebrare l'arrivo della primavera, con tante offerte e una ricca selezione di demo gratis per provare con mano alcuni dei prossimi giochi in uscita su PC.

Tra le offerte degne di nota, tutti i giochi di CD Projekt RED scontati fino all'85% tra cui The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition a 2.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 5.99 euro e il primo The Witcher in versione Enhanced Edition a 1,19 euro. Sconti anche su tanti altri giochi di editori terzi come Control Ultimate Edition, Stalker Call of Pripyat, This War of Mine Complete Edition, Unpacking, Deus Ex GOTY Edition, Thief, Dungeon Keeper 2, Batman Arkham Origins, SWAT 4 Gold Edition e Metal Gear Solid, solamente per citarne alcuni.

Spazio anche alle demo con le versioni di prova di giochi come Beholder 3, Mondealy, Bibots, Exophobia, Hellslave, Highrise City, Silt e Zoria Age of Shattering. La lista in realtà è ben più corposa, potete trovare tutte le offerte del Games Festival Spring Edition su GOG, una buona occasione per fare scorta di giochi classici, dei migliori giochi di CD Projekt RED e per provare con mano le demo dei nuovi giochi per PC.