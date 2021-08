GOG, sorpresa: EA riporta nello store Syndicate e Ultimate per offrirli in regalo

Con una mossa a sorpresa, EA riporta su GOG i 4 classici che ha rimosso dallo store a giugno. Contestualmente a questa decisione, il colosso videoludico statunitense sceglie di riproporli sul negozio digitale di CD Projekt offrendo a tutti gli appassionati l'opportunità di scaricarli gratis.

I videogiochi in questione, lo ricordiamo, sono Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus e Syndicate Wars. Consapevole dei dubbi sollevati nei fan da questo cambio di rotta, i rappresentanti di EA hanno pubblicato un messaggio per spiegare come "Syndicate e Ultima Underworld sono tornati! Sembra che a distanza di 20 anni ci sia ancora tanto amore per questi titoli, quindi siamo lieti di confermarvi che a partire da adesso sono di nuovo tutti disponibili su GOG, e li manterremo sullo store anche nel prossimo futuro. Per festeggiare questo ritorno, vi offriamo l'opportunità di riscattarli gratuitamente entro le prossime quattro settimane".

Chi desidera ottenere una copia a zero euro di Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus e Syndicate Wars, quindi, avrà tempo fino al 3 settembre per aderire all'iniziativa e scaricare gratis ciascuno dei giochi in questione seguendo le indicazioni offerte dai curatori del negozio digitale.

Per chi acquistò i 4 classici EA nella breve finestra temporale intercorsa dall'annuncio della rimozione da GOG e la loro effettiva fuoriuscita dallo store, stando a quanto riferito dai giornalisti di PCGamer dovrebbe essere previsto un pieno rimborso da parte di GOG per tutti coloro che ne faranno richiesta.