GOG: un gioco horror gratis su H.P. Lovecraft per dare inizio ai Saldi di Halloween

Per celebrare l'avvenuta partenza dei Saldi di Halloween su GOG.com, i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt invitano tutti gli appassionati di videogiochi horror a riscattare un'avventura ispirata alle opere di H.P. Lovecraft.

Il titolo offerto a zero euro dai gestori di GOG.com per dare ufficialmente inizio ai Saldi di Halloween è Dagon by H.P. Lovecraft, un'esperienza narrativa ambientata nella dimensione a tinte oscure dell'omonimo racconto del Maestro dell'incubo. In Dagon, gli utenti devono immergersi nel subconscio di un uomo sull'orlo del suicidio.

L'avventura sviluppata da Bit Golem assume i contorni di un viaggio interattivo da intraprendere per scoprire le origini dei miti di Cthulhu attraverso un racconto che si dipana per 30 minuti. I patiti del genere possono supportare l'opera di questa software house indipendente acquistando un DLC opzionale che include un audiolibro e un ebook pieno di render, bozzetti preparatori e aneddoti sullo sviluppo di questo titolo.

Come da tradizione su GOG.com, le copie gratuite di Dagon by H. P. Lovecraft riscattabili dallo store digitale saranno rigorosamente prive di DRM e, non meno importante, rimarranno per sempre a disposizione di coloro che decideranno di effettuarne il download a zero euro nella fase dei Saldi di Halloween.

Per quanto concerne la nuova tornata di offerte su GOG.com, sulla homepage del negozio digitale trovate l'elenco completo dei videogiochi in promozione durante i Saldi di Halloween appena iniziati e destinati a concludersi il 3 novembre, con sconti fino al 90% su oltre 2.000 titoli.