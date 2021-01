GOG, grandi saldi su PC: moltissimi sconti speciali per i GDR

Set out on amazing adventures with our Grand RPG Sale 👣



🔹 Baldur's Gate: EE (–50%)

🔹 Torment: Tides of Numenera (–70%)

🔹 Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (–60%)

🔹 Dragon Age: Origins - Ultimate Edition (–75%)



250+ deals up to –90% 👉 https://t.co/RGLuEVGe7o pic.twitter.com/tc0EAlHlFy