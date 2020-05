GOG: nuove demo gratis e sconti estivi, Prey ad un prezzo stracciato

Nel corso della serata di oggi sono partiti i saldi estivi di GOG, il famoso store online dei creatori di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. Ad accompagnare l'ondata di titoli in forte sconto è arrivata anche una folta schiera di demo gratuite che possono essere scaricate da tutti gli utenti.

Accedendo allo store possono essere infatti scaricate le demo dei seguenti giochi:

Desperados III

Destroy All Humans!

System Shock

Cris Tales

Vagrus The Riven Realms: Prologue

Spiritfarer

Carrion

Se siete in vena di fare nuovi acquisti di giochi privi di sistemi di protezione, allora non possiamo che suggerirvi l'ultimo Prey ad opera di Arkane Studios. Il gioco è disponibile nella sua versione standard a soli 8,99 euro e nella Deluxe Edition (la quale contiene anche il DLC con meccaniche rogue-like Mooncrash) a 11,99 euro. Tra le altre offerte troviamo poi la Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition a 22,49 euro e la Gold Edition di Metro Exodus, contenente il gioco con tanto di Season Pass, a 29,19 euro. Se siete curiosi di scoprire tutti gli altri titoli in promozione, vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina ufficiale dei saldi estivi di GOG.

A proposito di promozioni, avete già riscattato la vostra copia gratuita di Borderlands: The Handsome Collection su Epic Games Store?