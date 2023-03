GOG, al via nuove offerte su tutti i giochi di Dungeon & Dragons: c'è anche Baldur's Gate

Mentre gli utenti di GOG continuano a piangere la dipartita del servizio eliminato di GOG Conncet da parte di CD Project Red, la piattaforma proprietaria della software house dietro la creazione di Cyberpunk 2077 e non solo ha da poco dato il via ad una nuova campagna sconti dedicata ai titoli di Dungeon & Dragons.

Mentre i giocatori continuano a creare congetture sui prossimi progetti videoludici della compagnia polacca, come nel caso del possibile finale alternativo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dato per certo dagli utenti, GOG ha accolto un gran numero di offerte che aspettano solo di essere scoperte dagli amanti di D&D.

Tra i nomi di spicco figurano quelli di DeathKeep, Dragon Strike, Fantasy Empires e altro ancora, per un totale di quarantuno giochi in saldo. Ma quali sono le offerte migliori? Qui di seguito vi elenchiamo alcuni dei titoli attualmente soggetti alla promozione messa in atto dalla piattaforma di CD Project Red:

DeathKeep passa da 5,89 euro a 5,09, con uno sconto del 14%

DragonStrike passa da 5,89 euro a 5,09 euro, con uno sconto del 14%

Fantasy Empires passa da 9,75 euro a 8,29 euro, con uno sconto del 15%

Baldur's Gate 2: Enhanced Edition passa da 15,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 75%

Baldur's Gate Enhanced Edition passa da 15,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 75%

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear passa da 15,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 75%

Icewind Dale: Enhanced Edition passa da 15,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 75%

Neverwinter Nights: Enhanced Edition passa da 15,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 75%

Planescape Torment: Enhanced Edition passa da 15,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 75%

Silver Box Classics passa da 9,75 euro a 8,29 euro, con uno sconto del 15%

Spelljammer: Pirates of Realmspace passa da 9,75 euro a 8,29 euro, con uno sconto del 15%

L'iniziativa durerà fino al 2 aprile, perciò affrettatevi ad approfittare delle offerte dedicate ai primi due capitoli di Baldur's Gate e ad altri titoli connessi al mondo di D&D.