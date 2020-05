GOG: partono i Saldi Estivi con sconti fino al 95% su migliaia di giochi PC

I gestori di GOG.com lanciano ufficialmente i Saldi Estivi 2020, un'iniziativa promozionale che permette agli appassionati di videogiochi su PC di risparmiare fino al 95% sul prezzo d'acquisto di migliaia di titoli.

La promozione del negozio digitale di CD Projekt coinvolge infatti più di 3.000 videogiochi, tutti rigorosamente senza DRM come da tradizione per GOG.com. Oltre alle immancabili offerte sui giochi della serie di The Witcher che ha festeggiato le 50 milioni di copie vendute, lo store PC di GOG.com interessa capolavori come Baldur's Gate Enhanced Edition (-50%), la Definitive Edition di Divinity Original Sin 2 (-50%) o la Complete Edition di BioShock Infinite (-75%).

Tra i tanti titoli interessati da questa iniziativa si segnalano anche i sempreverdi Blade Runner (-20%), Aliens vs Predator Classic 2000 (-66%) e Dungeon Keeper 2 (-75%), oltre alle nuove edizioni senza DRM di Metro Exodus (-50%) e Prey (-70%). Gli utenti possono ottenere un ulteriore 5% di sconto sul proprio ordine quando si acquistano tre giochi di un pacchetto o un ulteriore 10% di sconto sugli ordini che prevedono l'acquisto di 5 o più giochi.

Per tutta la durata della promozione, GOG.com darà modo ai giocatori di accedere alle demo di Desperados 3, Destroy All Humans, System Shock, Spiritfarer, Carrion, Vagrus The Riven Realms e Cris Tales. I Saldi Estivi 2020 di GOG.com si concluderanno ufficialmente nella giornata di lunedì 15 giugno alle ore 15:00 italiane.