GOG, che prezzi da urlo! 6000 giochi in sconto per tutti con i saldi invernali

La fine dello scorso mese si è chiusa in bellezza per lo store digitale gestito da CD Projekt: GOG ha rilasciato un nuovo regalo gratis su GOG per il Black Friday, insieme a tutte le offerte che hanno edulcorato le ultime settimane dell'anno. Però, GOG ha ora dato il via ai saldi invernali per terminare il 2023 in grande bellezza.

Su GOG sono disponibili all'incirca 6000 giochi tra le ultime promozioni, con avventure videoludiche del passato (e non solo) che sono al centro di questa campagna scontisti imperdibile. Tra i nomi più in voga troviamo Mirror's Edge, la serie completa di Yakuza, Dragon Age Origins, Horizon Zero Dawn, Psychonauts 2, Uncharted Legacy of Thieves Collection e molto altro.

Dopo aver preso parte al giorno speciale del Fallout Day su GOG grazie ai nuovi saldi rilasciati alla fine di ottobre, è tempo di scoprire il meglio che GOG ha da offrire per le ultime settimane del 2023:

Heroes of Might and Magic 3 passa da 9,19 euro a 2,29 euro, con uno sconto del 75%;

Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition passa da 44,99 euro a 13,50 euro, con uno sconto del 70%;Medal of Honor Allied Assault War Chest passa da 9,19 euro a 2,29 euro, con uno sconto del 75%;

Mirror's Edge passa da 18,29 euro a 1,89 euro, con uno sconto del 90%;

Yakuza Complete Series passa da 111,94 euro a 27,99 euro, con uno sconto del 75%;

Dragon Age Origins Ultimate Edition passa da 18,29 euro a 3,69 euro, con uno sconto dell'80%;

Mortal Kombat 1+2+3 passa da 5,49 euro a 1,39 euro, con uno sconto del 75%;

Horizon Zero Dawn Complete Edition passa da 49,99 euro a 12,56 euro, con uno sconto del 75%;

Days Gone passa da 49,99 euro a 12,56 euro, con uno sconto del 75%;

Diablo + Hellfire passa da 9,19 euro a 7,29 euro, con uno sconto del 21%;

The Elder Scrolls Skyrim Special Edition passa da 39,99 euro a 8,00 euro, con uno sconto dell'80%;

Uncharted Legacy of Thieves Collection passa da 49,99 euro a 25,05 euro, con uno sconto dle 50%.

La lista di titoli in promozione è davvero lunga, perciò vi rimandiamo all'elenco completo tramite il link in calce alla notizia. Su GOG le feste sono giunte con largo anticipo, e l'inverno ha in serbo grandi occasioni videoludiche per gli utenti.