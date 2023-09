GOG regala un nuovo gioco gratis: è tempo di un'avventura misteriosa sci-fi

Nuovo giorno, nuovi giochi PC gratis regalati da GOG.com. Come di consueto, la piattaforma di CD Projekt ha dato il via ad un'interessante promozione a tempo limitato per i videogiocatori di tutto il mondo: sarà possibile riscattare un titolo gratis per PC ed averlo per sempre nella propria libreria, ma solo per pochi giorni.

L'iniziativa, disponibile da poco, segue a ruota i saldi per i 15 anni dello store GOG, con giochi PC in grande sconto. Nel frattempo, però, i membri del client avranno anche la possibilità di far entrare Truberbrook nella propria libreria senza costi aggiuntivi. L'avventura misteriosa e dalle tinte sci-fi può essere ottenuta gratuitamente da oggi, entro e non oltre il 2 ottobre 2023.

Mancano quindi pochi giorni per poter entrare in possesso della propria copia digitale di quanto realizzato da btf e Headhup Publishing negli scorsi anni: "Godetevi una vacanza in un universo parallelo degli anni '60: un gioco di avventura fantascientifico-misterioso con scenari fatti a mano. Immaginatevi in vacanza in Europa alla fine degli anni Sessanta. Ora, immaginatevi nei panni di un giovane scienziato americano: Hans Tannhauser". Arriva il tempo di immergersi in questo nuovo viaggio ambientato in un villaggio della Germania rurale, ove gli utenti verranno in seguito chiamati a salvare il mondo intero. Riscatterete il gioco gratis di GOG? In tal caso, preparatevi ad una nuova esperienza che ha entusiasmato il pubblico.