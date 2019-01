GOG regala il gioco horror Distraint Deluxe Edition

Solamente per la giornata di oggi, GOG.com regala la Deluxe Edition di Distraint, horror piscologico in 2D con elementi adventure che a riscosso un discreto successo su PC grazie ad un gameplay accattivante e uno stile estetico capace di conquistare gli amanti dei giochi retrò.

"Distraint è un'avventura horror 2D per PC. Infilati nei panni di un giovane e ambizioso uomo di nome Price. Per giungere a un accordo con una famosa compagnia, Price espropria l'abitazione di un'anziana signora. Da quel momento sarà costretto a scoprire il prezzo della sua stessa umanità. Questa è la sua storia, e quella dei suoi rimorsi... La storia procede velocemente, e numerose sono le scelte e gli scenari possibili.Il gameplay è semplice, ma funzionale: oltre ad usare le tue gambe per muoverti, dovrai usare la tua lanterna per illuminare la strada, e risolvere puzzle per proseguire nella storia."

La Deluxe Edition aggiunge:

Colorazione dinamica

Illuminazione ambientale aumentata

Animazioni, grafica ed effetti di luce migliorati

Audio rivisto per una migliore atmosfera

Interfaccia migliorata

Potete scaricare gratis Distraint Deluxe Edition semplicemente effettuando il login su GOG e iscrivendovi alla newsletter, una volta effettuata questa operazione riceverete via email il codice per riscattare il gioco, che resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni.