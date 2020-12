GOG regala Prison Architect e avvia i Saldi Invernali: oltre 3.000 giochi scontati!

Con le festività invernali ormai imminenti, lo store digitale del gruppo CD Projekt RED propone un'interessante selezione di sconti, che coinvolge oltre 3.000 titoli.

L'utenza PC può dunque approfittare dei Saldi Invernali di GOG, che offrono l'imbarazzo della scelta in termini di generi e produzioni, tra indie e prestigiosi tripla A. L'iniziativa è già operativa e si protrarrà sino al 4 gennaio 2021. Di seguito, vi segnaliamo a titolo di esempio alcune delle promozioni disponibili sullo store digitale, ma in calce a questa news potete trovare il link per visionare l'intero catalogo dell'iniziativa:

The Witcher 3 GOTY Edition: proposto a 15 euro, con uno sconto del 70%;

proposto a 15 euro, con uno sconto del 70%; Control Ultimate Edition: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Disco Elysium: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; No Man's Sky: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; The Outer Worlds: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Deus Ex Mankind Divided: proposto a 6,79 euro, con uno sconto dell'85%;

Segnaliamo inoltre la possibilità di riscattare gratis Prison Architect per un periodo di tempo limitato, che si concluderà in data 19 dicembre, alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Per maggiori informazioni sul titolo, ovviamente sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca recensione di Prison Architect.