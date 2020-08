GOG regala Serious Sam the First Encounter: ecco come scaricarlo gratis

Dopo aver proposto The Witcher Enhanced Edition gratis su GOG, i gestori del negozio digitale legato a CD Projekt lanciano una nuova iniziativa promozionale per consentire ai propri utenti di ottenere in regalo Serious Sam the First Encounter, il primo capitolo dell'iconica serie sparatutto targata Croteam.

La nuova promozione dello store digitale specializzatosi nella vendita di titoli sprovvisti di DRM è già attiva e lo sarà fino al pomeriggio del 26 agosto. Chi desidera aderire all'iniziativa per ottenere una copia gratuita del primo, leggendario episodio dell'epopea FPS di Serious Sam su PC deve accedere con il proprio account GOG.com (l'iscrizione al portale è anch'essa gratuita), raggiungere la pagina dei Giveaway del negozio e cliccareil pulsante posizionato sul banner di Serious Sam the First Encounter posizionato nella parte centrale della pagina.

Fattò ciò, basterà attendere la ricezione della mail che notifica l'avvenuto ingresso del titolo nella propria collezione digitale. Nel lasciarvi al link del portale di GOG.com, vi ricordiamo che Serious Sam 4 Planet Badass, il nuovo atto dell'epica battaglia combattuta dall'eroe di Croteam contro gli odiati invasori alieni, è stato rinviato al 24 settembre 2020 su PC e Google Stadia. Come specificato dagli stessi sviluppatori croati, Planet Badass uscirà anche su Xbox One e PS4, anche se non è stata ancora fornita una data di lancio: nel frattempo, vi lasciamo alla nostra anteprima di Serious Sam 4.