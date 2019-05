GOG regala The Witcher Enhanced Edition per PC, ecco come riscattarlo

La nuova promozione di GOG.com, l'apprezzato negozio digitale di CD Projekt rivolto all'utenza PC, coinvolge l'epopea ruolistica di The Witcher e permette agli appassionati dela saga di Geralt di Rivia di scaricare gratuitamente The Witcher: Enhanced Edition.

Per poter aderire all'iniziativa e ottenere una copia gratuita di The Witcher, basta accreditare sul proprio account associato a GOG.com una copia (anch'essa gratuita) di GWENT e iscriversi alla newsletter dello store online. Una volta compiuti questi passaggi e ricevuta l'email con il codice di The Witcher: Enhanced Edition, quest'ultimo sarà vostro per sempre.

È vero, il primo atto dell'iconica serie action RPG di The Witcher non sembra essere invecchiato molto bene in questi ultimi dodici anni, "merito" di un sistema di combattimento che anche a quei tempi mostrava il fianco a più di una critica. L'edizione Enhanced ha però corretto molte delle sbavature di gameplay del capolavoro originario e dato al progetto la visibilità necessaria per rianimare la scena dei modder, grazie ai quali è possibile attualizzare la grafica e migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco.

A ogni modo, se desiderate approfondire la conoscenza della trama e delle dinamiche di gameplay del primo kolossal ruolistico di CD Projekt dedicato allo Strigo, su queste pagine trovate la recensione di The Witcher Enhanced Edition realizzata nel 2008 da Alessio Pinna.