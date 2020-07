GOG regala Warhammer 40,000 Rites of War: lo storico strategico è gratis su PC

Dalle pagine di GOG.com, i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt (gli autori di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077) lanciano i saldi sulla serie di Warhammer e invitano tutti gli appassionati di strategici ad approfittare dell'occasione scaricare gratis Warhammer: 40,000 Rites of War.

Lanciato nel 1999 da DreamForge Entertainment, Rites of War proietta fan vecchi e nuovi dell'epopea fantasy di Warhammer in una dimensione oscura per condurre gli Eldar nella loro missione interplanetaria volta al ricongiungimento con i loro creatori.

Nonostante il comparto grafico del titolo mostri gli impietosi segni del tempo trascorso dal suo approdo su PC, Warhammer 40,000 Rites of War vanta un sistema di gioco che non si allontana poi molto dall'esperienza ludica offerta dai moderni strategici a turni, merito di un ecosistema contenutistico tanto stratificato da prevedere, ad esempio, una progressione ruolistica per i punti esperienza guadagnati dalle proprie truppe dopo ogni scontro o dalla capacità di migliorare le abilità delle singole unità per sbloccare dei poteri psichici sempre più devastanti.

Qualora foste interessati a scaricare gratis Warhammer 40,000 Rites of War, in calce alla notizia trovate il link al portale di GOG.com: la promozione lanciata dai gestori dello store digitale specializzatosi nella vendita di titoli PC senza DRM è già attiva e lo sarà ancora per le prossime 48 ore.