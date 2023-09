GOG, è tempo di saldi: grandi offerte tra Cyberpunk, The Witcher 3, Baldur's Gate e altro

Siete alla ricerca di nuove esperienze videoludiche da portare al termine dopo l'ottenimento di un altro gioco PC gratis dopo i saldi autunnali di GOG? Allora tenetevi forte, perché la nota piattaforma digitale ha dato il via ad interessanti promozioni per moltissime produzioni e grandi IP rilasciate nel corso degli ultimi anni e non solo.

Qualche esempio? Tra i titoli che figurano nell'elenco dei 4441 giochi in saldo troviamo Cyberpunk 2077, Baldur's Gate I e Baldur's Gate II, Hellblade Senua's Sacrifice, Diablo+Hellfire e molto altro. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Heroes of Migh and Magic 3 Complete passa da 9.39 euro a 2.39 euro, con uno sconto del 75%;

Cyberpunk 2077 passa da 59.99 euro a 29.99 euro, con uno sconto del 50%;

No Man's Sky passa da 54.99 euro a 27.52 euro, con uno sconto del 50%;

Baldur's Gate Enhanced Edition passa da 15.99 euro a 3.99 euro, con uno sconto del 75%;

Baldur's Gate II Enhanced Edition passa da 15.99 euro a 3.99 euro, con uno sconto del 75%;

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition passa da 49.99 euro a 15.00 euro, con uno sconto del 70%;

Heroes of Migh and Magic 4 Complete passa da 9.39 euro a 2.39 euro, con uno sconto del 75%;

Hellblade Senua's Sacrifice passa da 29.99 euro a 4.50 euro, con uno sconto del'85%;

The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition passa da 19.99 euro a 3.00 euro, con uno sconto dell'85%;

Disco Elysium - The Final Cut passa da 39.99 euro a 10.00 euro, con uno sconto del 75%;

Diablo + Hellfire passa da 9.39 euro a 7.49 euro, con uno sconto del 20%;

Metro Franchise Bundle passa da 59.99 euro a 9.59 euro, con uno sconto dell'84%;

Silent Hill 4 The Room passa da 9.99 euro a 6.99 euro, con uno sconto del 30%;

The Witcher Enhanced Edition passa da 7.99 euro a 1.19 euro, con uno sconto dell'85%;

Tomb Raider: Anniversary passa da 8.99 euro a 0.99 euro, con uno sconto dell'89%;

Sleeping Dogs: Definitive Edition passa da 19.99 euro a 3.00 euro, con uno sconto dell'85%.

La lista dei grandi sconti non termina di certo qui. Il parco titoli di GOG è pieno di grandi offerte da non lasciarsi sfuggire, oltre che di 70 classici giochi PC da scaricare gratis.