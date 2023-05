GOG, è tempo di saldi: tra le offerte, Metal Gear Solid e tanti giochi a meno di 1 euro

Neanche il tempo di digerire le nuove offerte di GOG su tutti i giochi di Dungeon & Dragons che già si parla di un'ulteriore ondata di sconti sulla piattaforma di CD Project Red: GOG ha dato il via a diverse promozioni per innumerevoli IP del panorama videoludico presenti all'interno del portale gratuito ideato dalla compagnia polacca.

Tra i nomi in lista troviamo quelli di grande glorie del passato, come Dragon Age Origins nella sua Ultimate Edition, Medal of Honor e non solo. Solo pochi giorni fa è emersa la notizia del grande successo conseguito da GOG nel 2022 con gli oltre 1.2 milioni di ricavi, a cui è corrisposto un aumento generale dell'utenza che usufruisce della piattaforma di CD Project. È tempo quindi di "festeggiare" con i nuovi saldi, ma quali sono le migliori offerte del momento?

Heroes of Might and Magic 3 Complete passa da 9,39 euro a 2,39 euro;

Desert Law passa da 2,99 euro a 0,59 centesimi;

Call of Chtulhu passa da 19,99 euro a 5,00 euro;

Dungeon Keeper 2 passa da 5,59 euro a 1,39 euro;

SPORE Collection passa da 27,99 euro a 6,99 euro;

Theme Hospital passa da 5,59 euro a 1,39 euro;

Anno 1404: Gold Edition passa da 14,99 euro a 3,79 euro;

Dragon Age: Origins - Ultimate Edition passa da 18,69 euro a 4,69 euro;

The Settlers 2: 10th Anniversary passa da 9,99 euro a 2,49 euro;

Medal of Honor: Allied Assault War Chest passa da 9,39 euro a 2,39 euro;

SimCity 3000 Unlimited passa da 9,39 euro a 2,39 euro;

Jade Empire: Special Edition passa da 13,99 euro a 3,49 euro;

Robin Hood: The Legend of Sherwood passa da 7,99 euro a 0,79 euro;

Curse of the Dead Gods passa da 19,99 euro a 7,00 euro;

Dracula Trilogy passa da 9,99 euro a 0,99 euro;

Sim Meier's Civilization IV: The Complete Edition passa da 19,99 euro a 5,00 euro;

Metal Gear Solid passa da 9,99 euro a 6,99 euro;

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition passa da 39,99 euro a 10,00 euro

Rayman Origins passa da 9,99 euro a 1,99 euro;

Tom Clancy's Splinter Cell passa da 4,99 euro a 1,29 euro.

GOG ha quindi dato il via ad un'interessante campagna sconti per tutti i giocatori, con tante offerte ed altrettante ore di divertimento grazie alla presenza di vecchie glorie del passato: fra tutte, ad esempio, Metal Gear Solid, Rayman Origins, Splinter Cell e non solo.