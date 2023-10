GOG, una valanga di giochi in promozione per tutti: da Mafia a BioShock e Tomb Raider

Dopo che GOG ha regalato un'avventura misteriosa Sci-Fi gratuita, è tempo di vedere le promozioni avviate dal client di CD Projekt Red per permettere ai fan di tutto il mondo di risparmiare sulle grandi avventure videoludiche presenti nello store. Non mancano affatto le occasioni da non lasciarsi sfuggire su GOG A distanza di due settimane dal via ai saldi per i 15 anni dello Store GOG, è tempo di nuove offerte: tra queste troviamo Tomb Raider GOTY, SteamWorld Heist, XCOM 2 e non solo. Qui di seguito vi riportiamo le migliori scontistiche applicate sulle varie produzioni presenti nella piattaforma online: Tomb Raider GOTY passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon - The Railway Horror DLC passa da 3,29 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 9%;

Overworld + Raising Hell passa da 9,39 euro a 2,39 euro, con uno sconto del 75%;

SteamWorld Heist passa da 14,99 euro a 1,49 euro, con uno sconto del 90%;

XCOM 2 passa da 49,99 euro a 2,49 euro, con uno sconto del 95%;

SNK 40th Anniversary Collection passa da 24,99 euro a 6,29 euro, con uno sconto del 75%;

Control Ultimate Edition passa da 39,99 euro a 10,00 euro, con uno sconto del 75%;

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series passa da 49,99 euro a 17,06 euro, con uno sconto del 66%;

Mafia II Definitive Edition passa da 29,99 euro a 4,50 euro, con uno sconto dell'85%;

The Outer Worlds passa da 29,99 euro a 9,00 euro, con uno sconto del 70%;

Flashback passa da 9,99 euro a 0,99 euro, con uno sconto del 90%;

Kona passa da 14,99 euro a 1,49 euro, con uno sconto del 90%;

King of Dragon Pass passa da 11,99 euro a 2,19 euro, con uno sconto dell'82%;

Beyond a Steel Sky passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

BioShock 2 Remastered passa da 19,99 euro a 3,00 euro, con uno sconto dell'85%;

BioShock Remastered passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Tomb Raider The Angle of Darkness passa da 6,99 euro a 0,99 euro, con uno sconto dell'86%. Per saperne di più circa la totalità delle produzioni in sconto so GOG, trovate il link in calce alla notizia che vi riporta direttamente alla pagina ufficiale del client dedicata agli sconti.