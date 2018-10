GOG: vota il prossimo gioco in regalo per il decimo anniversario della piattaforma

Fra pochi giorni GOG compierà 10 anni, CD Projekt ha dunque pensato bene di festeggiare l'evento regalando un gioco ai propri utenti. Ma non è finita qui: saranno proprio gli utenti a decidere quale sarà il titolo offerto in regalo tramite votazione.

I giochi in ballottaggio sono Firewatch, Shadow Warrior 2 e SUPERHOT. Per esprimere la vostra preferenza non dovrete fare altro che recarvi su GOG.com, effettuare il login e cliccare sul titolo che volete in regalo. Fra due giorni, al termine della votazione, CD Projekt annuncerà il vincitore del sondaggio, che sarà scaricabile gratuitamente per tutti i giocatori iscritti alla piattaforma a partire dal 4 ottobre. Una volta riscattato, il gioco in questione rimarrà nella vostra libreria per sempre.

Fin dal 1994 CD Projekt combatte contro la pirateria, che ai tempi regnava sovrana in Polonia a discapito dei giochi originali, considerati un lusso. Allora la compagnia era specializzata nella distribuzione fisica, e decise di opporsi alla pirateria proponendo edizioni speciali con gadget e contenuti esclusivi a prezzi ragionevoli, ottenendo un discreto successo. Da questa idea, nel 2008 nacque Good Old Games, piattaforma dove poter reperire legalmente tutte le glorie del passato, senza DRM. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata al documentario in apertura di notizia a opera di Noclip.